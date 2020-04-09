9 Апр 2020 2020-04-09T04:02:00+03:00

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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 9 апреля 2020 года – в целом в регионе зарегистрировали 24 случая заражения, шесть человек уже выписали, констатировали один летальный исход, 17 человек получают лечение в данный момент. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Отметим также, что сейчас подозревают COVID-19 у 14 человек. Из числа лиц с подозрением и подтвержденным диагнозом три пациента в возрасте старше 65 лет в стабильно тяжелом состоянии, из них два на искусственной вентиляции легких. В стационарах края находятся 162 пациента с внебольничными пневмониями, из них 54 – это дети. Также 53 пациента находятся в инфекционном госпитале Хабаровска, у них внебольничные пневмонии. За последние сутки госпитализировали 16 человек, выписали четырех, в инфекционное отделение перевели одного.

В изоляторах сейчас находятся шесть человек, контактировавших с зараженными COVID-19. Все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. В целом под медицинским наблюдением состоят 2,7 тысяч человек, вернувшихся из зарубежных поездок, в том числе в обсерваторе 17 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU