2020-04-09T04:25:52+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре ищут пропавшего ребенка

Мальчик ушел из дома 8 апреля, о его местонахождении пока ничего не известно
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске-на-Амуре ищут пропавшего ребенка ФОТО: аккаунт в соцсети полиции Комсомольска-на-АмуреВ Комсомольске-на-Амуре ищут пропавшего ребенка ФОТО: аккаунт в соцсети полиции Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре разыскивают несовершеннолетнего Полякова Вячеслава 2008 года рождения. К поискам уже подключились полицейские, с просьбой о помощи обращаются и к горожанам. По предварительной информации, мальчик вчера ушел из дома, расположенного по улице Пионерской и до настоящего времени не вернулся.

Как сообщили в полиции Комсомольска-на-Амуре, несовершеннолетний был одет в парку ярко-синего цвета, с капюшоном, без шапки и в темно-синие трико. Если вы видели Вячеслава или знаете, где он может находиться, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам: «02», 8-914-184-49-45 и 8-962-286-52-36.

Жителей города убедительно просят не оставаться в стороне от чужих проблем. Любая информация может оказаться очень полезной в поисках мальчика.

Родителей убедительно просят быть внимательными к своим детям, разговаривать с ними, пытаться понять их проблемы. Только так можно избежать моментов, когда приходится разыскивать детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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