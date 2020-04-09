2020-04-09T04:54:56+03:00
Общество

Семь ледовых переправ закрыли в Хабаровском крае на 9 апреля 2020 года

Лед разрушается, а на его поверхности появляется вода
Александр ШТААЛЬ
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Семь ледовых переправ закрыли в Хабаровском крае на 9 апреля 2020 годаСемь ледовых переправ закрыли в Хабаровском крае на 9 апреля 2020 годаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае закрыли еще семь ледовых переправ. Одна из них находилась на реке Амур между Николаевском-на-Амуре и селом Подгорное. Здесь уже организовали перевозку граждан судном на воздушной подушке.

- Также закрыли две временные трассы в Аяно-Майском районе между селами Джигла и Нелькан через реки Батомга и Мая. Не работает больше автозимник Нелькан – Уоргалан на реке Мая в 70 километрах от села Нелькан. В Охотском районе закрыты дороги на автозимнике поселок Охотск – село Иня через реки Марекан, Ульбея, а также через реку Охота на автозимнике поселок Охотск - село Арка, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По итогу обследования специалисты констатировали, что вскрытие льда начнется уже скоро. Он стремительно разрушается, появляются забереги, трещины и наледная вода. На местах съездов уже установили запрещающие знаки, создали преграды на выездах к водоемам. В регионе пока продолжают работать две ледовые переправы – по одной в Верхнебуреинском и Охотском района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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