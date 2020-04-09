9 Апр 2020 2020-04-09T05:24:08+03:00

Добрые люди не только принесли еду для питомцев, но и собрали деньги на аренду

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В Комсомольске-на-Амуре сотрудники и питомцы во время самоизоляции столкнулись с большими проблемами. В основном они касались еды для животных и денег, которые нужны были, чтобы заплатить аренду. И первого, и второго катастрофически не хватало.

- Мы не сможем зарабатывать ещё как минимум месяц. К 1 мая, мы должны сообщить арендодателю о нашем решении: Либо съезжать, либо заплатить очередной взнос по аренде. Но нам некуда ехать и животных деть некуда, - сообщил в аккаунте владелец мини-зоопарка «Торлопышка».

К счастью, этот крик души услышали отзывчивые горожане. Они стали приносить еду и даже с учетом предпочтений питомцев, например, енотов снабдили запасом любимых куриных желудков. Также стали появляться запасы круп, овощей, различных кормов. Коллектив медколледжа собрал нам немного денег на аренду. Сотрудники мини-зоопарка благодарны местным жителям за помощь и поддержку, которую продолжают получать по сей день. Пока открыть двери для посетителей не представляется возможным, но горожанам предлагают альтернативный способ встреч с животными – онлайн трансляции в аккаунте мини-зоопарка.

minizoopark Комсомольчане всем миром спасают мини-зоопарк во время самоизоляции

ИСТОЧНИК KP.RU