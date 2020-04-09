9 Апр 2020 2020-04-09T07:21:41+03:00

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В Комсомольске -на- Амуре нашелся пропавший ребенок. Объявление о его исчезновении появилось сегодня утром, 9 апреля. Сообщалось, что 12-летний мальчик ушел из дома накануне, 8 апреля, и не вернулся. Однако, как сообщили в полиции Комсомольска-на-Амуре, ребенок нашелся, он жив. Другие подробности этой истории пока не разглашают. Всем, кто принимал участие в поисках, выражают благодарность.

Родителей убедительно просят быть предельно внимательными по отношению к своим детям. Пожалуйста, разговаривайте с ними, интересуйтесь их проблемами, старайтесь им помогать в решении сложных вопросов. Только дома дети чувствуют себя в безопасности, только взрослые могут обеспечить несовершеннолетним защиту и поддержку. Помните об этом, и тогда не придется разыскивать несовершеннолетних с полицией. Берегите своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU