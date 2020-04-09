В колонию строгого режима отправили хабаровчанина за кошельки и смартфоны

9 Апр 2020 2020-04-09T07:19:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске осудили фигуранта уголовного дела о сериях краж. Согласно материалам, предоставленным для судебного разбирательства, мужчина промышлял преступным ремеслом в период с июля по август 2019 года. Он действовал в разных районах города, в основном на продуктовых и промышленных базах.

Осужденный выбирал момент, когда экспедиторы получали и разгружали товар. Присматривал автомобиль, в котором водитель мог случайно оставить смартфон или кошелек. Потом незаметно открывал дверь, похищал имущество и быстро уходил. Таким образом он прибрал к рукам борсетку экспедитора в одном районе, в которой находились 30 тысяч рублей, а в другом из салона микрогрузовика вытащил сотовый телефон стоимостью шесть тысяч рублей. Кроме того, следователи доказали его причастность к краже смартфонов из торговых точек, когда продавец отвлекся.

- Ущерб от действий злоумышленника оценили в 60 тысяч рублей. К слову, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражи и хранение наркотиков, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Из мест лишения свободы мужчина освободился за полтора месяца до этого.

Сам фигурант признал свою вину, активно способствовал раскрытию совершенных им противоправных деяний. Согласно приговору суда его признали виновным и в качестве наказания назначили ему лишение свободы на срок четыре года с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU