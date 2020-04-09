Водовод до «Красной речки» протянули в Хабаровске

9 Апр 2020 2020-04-09T07:47:57+03:00

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В Хабаровске закончилось строительство водовода, который обеспечит жителей микрорайона «Красная речка» чистой питьевой водой. Протяженность этого объекта составила 13,3 километра. Его проложили через пол-Хабаровска: от улицы Прогрессивной до краснореченской насосной станции на улице Мельничной, где уже начались технические работы.

- На сегодняшний день уже смонтировали 19 смотровых камер, семь точек для подключения к водоводу частных домовладений. Проводят промывку, опрессовку и хлорирование трубопровода: гидравлические испытания прошли уже 13 километров. Когда полностью оттает грунт, примерно в начале мая, займутся благоустройством прилегающих к водоводу участков, - сообщил Андрей Стаханов, начальник отдела капитального строительства МУП города Хабаровска «Водоканал».

В планах специалистов также развести коммуникации по микрорайону, установить водозаборные колонки. Чистую воду жители микрорайона получат в начале этой осени. Напомним, в строительство водовода вложили более 400 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU