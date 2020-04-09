Крупные природные пожары разгорелись в Хабаровском крае

9 Апр 2020 2020-04-09T10:04:40+03:00

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В Хабаровском крае, по данным на 9 апреля 2020 года, тушат два крупных природных пожара. Очаги возгорания находятся в Солнечном и Верхнебуреинском районах. В первом случае огонь разгулялся на территории площадью 85 гектаров, во втором - площадью 40 гектаров.

- По этим очагам пришлось наращивать силы и средства противопожарной службы. Привлекли технику и дополнительную группу парашютистов, - отметил Сергей Бутин, начальник отдела краевого управления лесами.

Напомним, за минувшие сутки пожарным удалось ликвидировать три природных пожара в лесничествах. Два очага находились в Верхнебуреинском районе на площади 12 и 18 гектаров и один в Хабаровском.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Пожалуйста, не разводите костры, не бросайте окурки, не оставляйте стекла на солнцепеке. Давайте сохраним природу для будущих поколений.

ИСТОЧНИК KP.RU