2020-04-09T10:03:53+03:00
Общество

В Хабаровском крае провели больше 11 тысяч исследований на коронавирус

При этом регион в лидерах по количеству проведенных тестов
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае провели больше 11 тысяч исследований на коронавирусВ Хабаровском крае провели больше 11 тысяч исследований на коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае, по данным на 8 апреля 2020 года, провели в общей сложности больше 11 тысяч исследований. При этом регион находится в лидерах по количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Напомним, в первую очередь внимание уделяют гражданам, вернувшимся из-за границы. В частности обследуют тех, у кого появились признаки респираторных заболеваний, людей, контактировавших с больными COVID-2019, пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония». Обследуют также граждан старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, медработников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 во время работы и тех, кто находится в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, кадетских корпусах, домах-интернатах, учреждениях ФСИН России и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторного заболевания.

- Исследования проводят на базе ПЦР-лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае, ФБУН «Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии», ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция». Применяют тест-системы, зарегистрированные и используемые в России и обладающие максимально возможной чувствительностью, способные выявлять единичные копии вируса в реакции, - прокомментировали в пресс-службе Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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