9 Апр 2020 2020-04-09T10:02:39+03:00

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Школьников в Хабаровске отправили на досрочные каникулы. Решение в мэрии приняли по рекомендациям федеральных органов власти. Так, ученики 1-3 классов уйдут на каникулы уже с 13 апреля.

- Школьники 4-6 классов доучатся следующую неделю в дистанционном режиме, заочно сдадут всероссийские проверочные работы и будут отдыхать с 20 апреля. Последним днем учебы для семиклассников станет 26 апреля, а вот восьмиклассники в удаленном формате продолжат «грызть гранит науки» до 14 мая, - рассказала Елена Лагошина, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам.

Отметим также, что девятиклассники с 9 июня сдадут два обязательных экзамена в рамках ОГЭ: математику и русский язык, предметы по выбору сдавать не будут. ЕГЭ для выпускников стартует 8 июня.

Родителям напоминают: телефоны горячих линий по вопросам образования работают 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. На вопросы горожан отвечают специалисты городского управления образования: о работе дошкольных учреждений - по телефону 55-68-19; о работе общеобразовательных учреждений - телефону 55-68-03; о работе учреждений дополнительного образования - по телефону 55-68-12.

ИСТОЧНИК KP.RU