График плановых отключений горячей воды озвучили в Комсомольске

9 Апр 2020 2020-04-09T10:24:51+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре озвучили график отключения горячей воды в связи с испытаниями теплотрасс. Работы будут проводить в период с 14 по 15 апреля с 8:00 до 24:00 и с 20 по 21 апреля с 8:00 до 24:00.

Подачу ресурса ограничат 14 апреля в районе ТЭЦ-2. Горячую воду отключат в домах на улице Молодогвардейская – проспект Ленина, улице Путейская – проспект Интернациональный. Также 15 апреля в районе ТЭЦ-2 временно не будет подаваться ресурс в дома Центрального округа, расположенные на улице Дзержинского, улице Гагарина, в кварталах проспект Первостроителей, ограниченные улицей Комсомольская и Аллея Труда, а также Привокзальный микрорайон, ограниченный улицами Ленина, Дикопольцева, Юбилейная, Вокзальная, Гамарника. В Ленинском округе ограничения коснутся домов до поворота на микрорайон «Парковый», с объектами промышленности и жилмассива микрорайона «Парковый».

Как отметили в городской администрации, 20 и 21 апреля отключат горячую воду в домах от ВК «Дземги»: Ленинский округ (все объекты промышленности и жилмассива), за исключением микрорайона «Парковый». Транзитная магистраль № 23 от ТЭЦ-3 до ВК «Дземги».

Горожанам напоминают, если вы увидели места появления пара, горячей воды, сообщите об этом в диспетчерскую «Комсомольских тепловых сетей» по телефонам 53-23-45 и 20-01-20. О случаях появления повреждений на системах отопления сообщайте в организации, обслуживающие дом, или в диспетчерскую «Комсомольских тепловых сетей» по телефонам 53-23-45 и 20-01-20.

ИСТОЧНИК KP.RU