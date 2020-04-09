9 Апр 2020 2020-04-09T10:01:31+03:00

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 9 апреля 2020 года Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 9 апреля 2020 года - в городе случаев заражения COVID-19 по-прежнему ноль. Отметим также, что с 1 марта по 9 апреля в Город юности приехали из стран, где выявлен коронавирус нового типа, 706 человек. Из них 252 приехавших сейчас находятся на карантине (на самоизоляции) по месту жительства.

Как отметили в городской администрации, три человека находятся под наблюдением медиков в стационаре. У остальных граждан, прибывших в город в марте - начале апреля, срок карантина закончен.

Напомним, что в целом по Хабаровскому краю на утро 9 апреля 2020 года зафиксировали 24 случая, шесть выздоровевших пациентов выписали, один летальный исход, 17 человек находятся на излечении.

Жителям края напоминают, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Пожалуйста, не выходите из дома без особой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU