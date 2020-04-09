2020-04-09T13:26:18+03:00
Общество

Вынул ножик из кармана: кассиру не повезло с покупателем в Комсомольске

Пьяный парень требовал от женщины отдать все деньги
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Вынул ножик из кармана: кассиру не повезло с покупателем в КомсомольскеВынул ножик из кармана: кассиру не повезло с покупателем в КомсомольскеФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре кассиру магазина в прямом смысле не повезло с клиентом. С виду обычный человек, во-первых, пришел в торговый павильон пьяным, а во-вторых, еще и с ножом в кармане. Мало того, время спустя он применил этот нож.

- Со слов кассира посетитель выхватил нож, а потом потребовал отдать ему всю дневную выручку. Пресечь преступление помог другой сотрудник торговой точки. Мужчина обездвижил злоумышленника и удерживал его до приезда полицейских, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Выяснилось, что фигуранту только 22 года, и ранее он не был судим. Сейчас в отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Разбой». На время разбирательств он будет находиться под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Хабаровском крае, последние новости на вечер 9 апреля 2020 года
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 9 апреля 2020 года
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Хабаровске идет на спад
Вынул ножик из кармана: кассиру не повезло с покупателем в Комсомольске
В Ульчском районе Хабаровского края первый случай заражения коронавирусом
График плановых отключений горячей воды озвучили в Комсомольске
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 9 апреля 2020 года
Школьников в Хабаровске отправили на досрочные каникулы
В Хабаровском крае провели больше 11 тысяч исследований на коронавирус
Крупные природные пожары разгорелись в Хабаровском крае
На центральных улицах Хабаровска продезинфицировали остановки
Водовод до «Красной речки» протянули в Хабаровске
В колонию строгого режима отправили хабаровчанина за кошельки и смартфоны