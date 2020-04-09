Вынул ножик из кармана: кассиру не повезло с покупателем в Комсомольске

9 Апр 2020 2020-04-09T13:26:18+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре кассиру магазина в прямом смысле не повезло с клиентом. С виду обычный человек, во-первых, пришел в торговый павильон пьяным, а во-вторых, еще и с ножом в кармане. Мало того, время спустя он применил этот нож.

- Со слов кассира посетитель выхватил нож, а потом потребовал отдать ему всю дневную выручку. Пресечь преступление помог другой сотрудник торговой точки. Мужчина обездвижил злоумышленника и удерживал его до приезда полицейских, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Выяснилось, что фигуранту только 22 года, и ранее он не был судим. Сейчас в отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Разбой». На время разбирательств он будет находиться под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU