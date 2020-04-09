2020-04-09T13:24:46+03:00
Общество

В Ульчском районе Хабаровского края первый случай заражения коронавирусом

Женщина, не зная о заражении, ехала на такси из Хабаровска в Богородское
Александр ШТААЛЬ
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В Ульчском районе Хабаровского края первый случай заражения коронавирусомВ Ульчском районе Хабаровского края первый случай заражения коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ульчском районе Хабаровского края зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. По предварительной информации, COVID-19 диагностировали у 77-летней женщины, которая возвращалась из Хабаровска в село Богородское на такси. Вместе с ней в машине находились граждане, которые направлялись в Николаевск-на-Амуре.

- Уже установили перевозчика и часть пассажиров, находившихся в контакте с заболевшей. Прошло больше двух недель, их самочувствие в норме. Все эти люди пройдут тестирование на коронавирус, - рассказали в администрации Николаевского района.

Ранее сообщалось, что из села Богородское в Хабаровск бортом санрейса доставили пациентов, у которых подозревают коронавирус. Также в краевую столицу доставили и заболевшую. Отметим также, что в бокс инфекционной больницы Николаевска-на-Амуре вчера, 8 апреля, поместили женщину на последних сроках беременности из села Богородского. Она не контактировала с заболевшей. Утром 9 апреля пациентка родила. Женщина изолирована и находится под наблюдением медицинских работников. У нее взяли анализы на COVID-19. Самочувствие у нее хорошее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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