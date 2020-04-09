Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Хабаровске идет на спад
В Хабаровске отмечают спад заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, на прошлой неделе с жалобами на эти заболевания в больницы обратились три тысячи 550 человек. Из них одна тысяча 473 взрослых и чуть больше двух тысяч детей. В целом заболеваемость в городе ниже эпидпорога на 7,8 процента.
- Снижение уровня заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Пока основной причиной называют вынужденные выходные и разобщенность людей. Надеемся, что тенденция сокращения заболеваемости продолжится, - прокомментировала Юлия Журавлева, начальник отдела городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению.
По внебольничной пневмонии отмечают незначительное улучшение. Если на позапрошлой неделе ею заболели 139 человек, то на прошлой - 107.
Жителям краевой столицы напоминают, что в городе продолжает действовать режим самоизоляции. Если у вас появились признаки респираторно-вирусного заболевания, пожалуйста, вызовите врача на дом, не занимайтесь самолечением.
ИСТОЧНИК KP.RU