Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Хабаровске идет на спад

9 Апр 2020 2020-04-09T13:23:53+03:00

На прошлой неделе с жалобами на эти заболевания обратились три тысячи 550 человек

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В Хабаровске отмечают спад заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, на прошлой неделе с жалобами на эти заболевания в больницы обратились три тысячи 550 человек. Из них одна тысяча 473 взрослых и чуть больше двух тысяч детей. В целом заболеваемость в городе ниже эпидпорога на 7,8 процента.

- Снижение уровня заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Пока основной причиной называют вынужденные выходные и разобщенность людей. Надеемся, что тенденция сокращения заболеваемости продолжится, - прокомментировала Юлия Журавлева, начальник отдела городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению.

По внебольничной пневмонии отмечают незначительное улучшение. Если на позапрошлой неделе ею заболели 139 человек, то на прошлой - 107.

Жителям краевой столицы напоминают, что в городе продолжает действовать режим самоизоляции. Если у вас появились признаки респираторно-вирусного заболевания, пожалуйста, вызовите врача на дом, не занимайтесь самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU