9 Апр 2020 2020-04-09T13:22:54+03:00

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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 9 апреля 2020 года - количество официально подтвержденных случаев заражения по-прежнему у шести пациентов. Все они жители села Амурзет Октябрьского района. Напомним, вчера, 8 апреля, новосибирский Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердил диагноз трем жителям региона.

Пациенты находились под наблюдением врачей, одного из них ранее изолировали в инфекционную больницу, еще двое находились дома на карантине и режим изоляции не нарушали. Всех пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, поместили в инфекционную больницу. Ситуация под контролем. Распространение инфекции было локализовано на раннем этапе в двух семьях, - прокомментировал ситуацию Валерий Жуков, и. о. заместителя председателя правительства ЕАО.

Жителей региона убедительно просят соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU