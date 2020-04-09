2020-04-09T13:22:54+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 9 апреля 2020 года

Число зараженных по-прежнему шесть человек
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 9 апреля 2020 годаСитуация по коронавирусу в ЕАО на 9 апреля 2020 годаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 9 апреля 2020 года - количество официально подтвержденных случаев заражения по-прежнему у шести пациентов. Все они жители села Амурзет Октябрьского района. Напомним, вчера, 8 апреля, новосибирский Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердил диагноз трем жителям региона.

Пациенты находились под наблюдением врачей, одного из них ранее изолировали в инфекционную больницу, еще двое находились дома на карантине и режим изоляции не нарушали. Всех пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, поместили в инфекционную больницу. Ситуация под контролем. Распространение инфекции было локализовано на раннем этапе в двух семьях, - прокомментировал ситуацию Валерий Жуков, и. о. заместителя председателя правительства ЕАО.

Жителей региона убедительно просят соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Хабаровском крае, последние новости на вечер 9 апреля 2020 года
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 9 апреля 2020 года
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Хабаровске идет на спад
Вынул ножик из кармана: кассиру не повезло с покупателем в Комсомольске
В Ульчском районе Хабаровского края первый случай заражения коронавирусом
График плановых отключений горячей воды озвучили в Комсомольске
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 9 апреля 2020 года
Школьников в Хабаровске отправили на досрочные каникулы
В Хабаровском крае провели больше 11 тысяч исследований на коронавирус
Крупные природные пожары разгорелись в Хабаровском крае
На центральных улицах Хабаровска продезинфицировали остановки
Водовод до «Красной речки» протянули в Хабаровске
В колонию строгого режима отправили хабаровчанина за кошельки и смартфоны