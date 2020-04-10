Обстановка в Хабаровском крае 10 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

10 Апр 2020 2020-04-10T01:00:33+03:00

Изменить размер текста: A A

По прогнозам специалистов ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 10 апреля не ожидаются опасные метеорологические явления. В Хабаровске не будет осадков, температура ночью от -1 до -3, днем от +10 до +12, ветер северный, северо-восточный 5-12 м/с. На юге региона осадки таже не прогнозируют, столбик термометра ночью будет в пределах от -5 до 0, днем - в пределах от +9 до +15, ветер северный, северо-западный 7-12 м/с. В центральных районах без существенных осадков, температура ночью от -10 до 0, днем от +3 до +15, ветер северный, северо-западный 5-12 м/с. На севере края без осадков, температура ночью от -9 до 0, днем от +2 до +12, ветер западный, северо-западный 5-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. В крае не зафиксировали превышения допустимых уровней радиационного фона.

С вероятностью 0,3 возможно повышение сезонного уровня заболеваемости ОРВИ до локального характера, без достижения критериев ЧС. Причины – сезонность.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Для его составления использовали данные ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU