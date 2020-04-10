В Хабаровске осудят «пихтовых» дровосеков

10 Апр 2020 2020-04-10T01:44:49+03:00

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В Хабаровске осудят «черных» дровосеков, промышляющих вырубкой пихт. Среди фигурантов 50-летний житель краевой столицы и три его подельника. Из материалов дела следует, что обвиняемые промышляли с ноября по декабрь прошлого года на нескольких выделах двух лесничеств в Хабаровском района и районе имени Лазо. Часть земель, на которых осуществлялись противоправные действия, принадлежит одному из заповедников региона.

- Каждый из фигурантов выполнял свою работу. Организатор по телефону или лично давал указания участникам, подыскивал места для незаконных рубок, разрабатывал меры конспирации. Обвиняемый вместе с подельниками занимался вырубкой деревьев, используя бензопилы и ручные пилы. Срубленные деревья злоумышленники вывозили на личном авто организатора, хранили в двух гаражных боксах, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровского края.

В общей сложности фигуранты срубили 53 пихты, причинив ущерб на сумму более 940 тысяч рублей. Материалы уголовного дела находятся в суде на рассмотрении. До вынесения приговора организатор будет находиться под подпиской о невыезде. В отношении остальных участников организованной группы расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU