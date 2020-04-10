2020-04-10T02:11:39+03:00
Общество

Сводка по Хабаровску на 10 апреля 2020 года: дорожные работы, отключения воды

Подачу ресурса ограничили в доме №22 по улице Зои Космодемьянской
Александр ШТААЛЬ
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Сводка по Хабаровску на 10 апреля 2020 года: дорожные работы, отключения воды ФОТО: скрин с сайта cameras.redcom.ruСводка по Хабаровску на 10 апреля 2020 года: дорожные работы, отключения воды ФОТО: скрин с сайта cameras.redcom.ru
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В Хабаровске по состоянию на семь часов утра 10 апреля горячей и холодной воды нет в одном доме - №22 на улице Зои Космодемьянской. Известно, что он на расселении. Других случаев отключения ресурсов в городе пока не зафиксировали.

По информации, предоставленной в городской администрации, в городе не работают 69 лифтов. В минувшие сутки на дорогах краевого центра проводили уборку 106 единиц техники, в том числе ночью - 10. По итогу работы собрали и вывезли 152,9 кубометра мусора.

За минувшие сутки в краевой столице случилось 20 дорожных аварий, два пожара и 12 возгораний. Горожане вызывали по номеру «03» скорую помощь 652 раза.

Сегодня утром на городские маршруты вышло 457 единиц общественного транспорта: 23 трамвая, 13 троллейбусов, 421 автобус. Еще 57 автобусов работает на пригородных маршрутах.

Внимание автолюбителей обращают на то, что сегодня, 10 апреля, будут проводить работы на улицах Краснореченской, Карла Маркса, Хабаровской, Нагорной, Королева, Космической, Сеченова, Оборонной, Волочаевской и Пушкина, а также на Восточном и Владивостокском шоссе. Водителей и пешеходов просят скорректировать маршруты своего движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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