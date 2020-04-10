2020-04-10T03:02:29+03:00
Общество

Бывшая большая автомойка загорелась в Комсомольске

Огонь разгулялся на территории площадью 700 квадратных метров
Александр ШТААЛЬ
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Бывшая большая автомойка загорелась в КомсомольскеБывшая большая автомойка загорелась в КомсомольскеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В минувшие сутки в Комсомольске-на-Амуре загорелась бывшая большая автомойка на улице Парижской коммуны. Сообщение о происшествии поступило вчера днем, 9 апреля. По предварительным данным горело отдельно стоящее деревянное здание.

- Прибывшие огнеборцы увидели, что двухэтажное здание почти полностью охвачено пламенем. Внутри него никого не было. Начали тушить пожар и одновременно с этим защищали от огня рядом стоящее административное здание. К 17:11 пламя локализовали на площади 700 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К 18:29 пожар полностью ликвидировали. В происшествии никто из людей не пострадал. Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку по данному инциденту. По предварительным данным, здание не эксплуатировалось, машин внутри не было.

Бывшая большая автомойка загорелась в Комсомольске.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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