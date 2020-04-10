10 Апр 2020 2020-04-10T03:02:29+03:00

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В минувшие сутки в Комсомольске-на-Амуре загорелась бывшая большая автомойка на улице Парижской коммуны. Сообщение о происшествии поступило вчера днем, 9 апреля. По предварительным данным горело отдельно стоящее деревянное здание.

- Прибывшие огнеборцы увидели, что двухэтажное здание почти полностью охвачено пламенем. Внутри него никого не было. Начали тушить пожар и одновременно с этим защищали от огня рядом стоящее административное здание. К 17:11 пламя локализовали на площади 700 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К 18:29 пожар полностью ликвидировали. В происшествии никто из людей не пострадал. Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку по данному инциденту. По предварительным данным, здание не эксплуатировалось, машин внутри не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="582" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/772210" frameborder="0"></iframe> Бывшая большая автомойка загорелась в Комсомольске.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU