10 Апр 2020 2020-04-10T03:20:33+03:00

Из разбитой «в хлам» иномарки выбрался живым водитель в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске вчера, 9 апреля, на Восточном шоссе с дороги вылетела машина Subaru Legacy. По предварительной информации, авто двигалось в сторону улицы Промышленной. В районе дома №21 водитель не обеспечил постоянный контроль за движением, потерял управление выехал за пределы проезжей части справа по ходу движения иномарки. Потом машина наехала на препятствие, а именно на световую опору.

- Известно, что водитель выжил в аварии, но пострадал. Ему потребовалась медицинская помощь. Позже врачи диагностировали у него закрытый перелом костей таза, - рассказал информированный источник.

Сообщается, что стаж вождения водителя с 2002 года. Он отказался от освидетельствования. В отношении мужчины составили административные протоколы.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Напомним, в городе продолжает действовать режим самоизоляции. По возможности, отложите поездки и останьтесь дома.

ИСТОЧНИК KP.RU