10 Апр 2020 2020-04-10T03:41:17+03:00

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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 10 апреля 2020 года – новых зараженных нет. Количество выявленных случаев COVID-19 в регионе 24. Из них 17 человек получают лечение, шестеро выписались после выздоровления и одна пациентка умерла.

- На сегодняшний день заболевание подозревают у 16 пациентов. Среди тех, кто уже получает лечение, три тяжелобольных пациента в возрасте старше 65 лет, из них двое на искусственной вентиляции легких, - рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

В изоляторах края наблюдают семь человек из числа близких контактов с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. Под медицинским наблюдением две с половинной тысячи человек, прибывших из зарубежных поездок, из них 17 в обсерваторе.

Отметим также, что в стационарах края находятся около 160 пациентов с внебольничными пневмониями, из них 51 ребенок. В Хабаровском инфекционном госпитале 54 пациента с внебольничными пневмониями. За последние сутки госпитализировали семь человек, а выписали шесть.

ИСТОЧНИК KP.RU