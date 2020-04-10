2020-04-10T04:24:25+03:00
Общество

Резонансным стало досрочное завершение учебного года в Хабаровске

В мэрии снова вернуться к обсуждению этого вопроса
Александр ШТААЛЬ
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Резонансным стало досрочное завершение учебного года в ХабаровскеРезонансным стало досрочное завершение учебного года в ХабаровскеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровске досрочное завершение учебного года вызвало широкий общественный резонанс. Мэр краевой столицы поручил еще раз вернуться к этому вопросу, обсудить его с профессиональным сообществом и до конца дня. Сергей Кравчук также поставил задачу принять окончательное и взвешенное решение. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что ученики 1-3 классов уйдут на каникулы уже с 13 апреля, ученики 4-6 классов доучатся следующую неделю в дистанционном режиме и заочно сдадут всероссийские проверочные работы, а отдыхать начнут с 20 апреля. Последним днем учебы для семиклассников должен был стать 26 апреля, а вот восьмиклассники в удаленном формате грызли бы гранит науки до 14 мая. Однако такой расклад устроил не всех, к тому же снова возникли вопросы по заработной плате учителей.

Резонансным стало досрочное завершение учебного года в Хабаровске.Источник: администрация Хабаровска

ИСТОЧНИК KP.RU

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