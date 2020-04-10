Продуктовые наборы школьники в Хабаровске получат на следующей неделе

10 Апр 2020 2020-04-10T08:46:50+03:00

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В Хабаровске со следующей недели начнут выдавать продуктовые наборы на школьников. Такая помощь полагается примерно 14 тысячам детей, которые имеют право на бесплатное питание в общеобразовательных учреждениях в течение года.

- Среди получателей ребята из многодетных и малообеспеченных семей, имеющие ограниченные возможности здоровья, находящиеся в социально опасном положении и посещающие группы продленного дня. Им продуктовые наборы будут выдавать до 31 мая, - рассказала Татьяна Матвеенкова, исполняющая обязанности начальника городского отдела образования.

Чтобы получить продуктовый набор, родителям нужно написать заявление в школу по месту учебы ребенка. Приходить за «сухпайками» в учебные заведения они будут строго по графикам, которые руководители школ составляют уже сейчас.

Среди предлагаемых продуктов гречка и рис, мясные и рыбные консервы, соки, печенье, молоко, а также шоколадные батончики. Если говорить о количестве продовольствия, то комплектовать будут из расчета объемов питания на пять дней. Чтобы родители как можно реже нарушали режим самоизоляции, планируют выдать на руки не один, а сразу два набора - на декаду.

ИСТОЧНИК KP.RU