2020-04-10T10:07:28+03:00
Общество

Дежурные почтовые отделения работают в Хабаровском крае

Работа продолжается по скорректированному в связи с угрозой распространения коронавируса графику
Александр ШТААЛЬ
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«Дежурные» почтовые отделения работают в Хабаровском крае«Дежурные» почтовые отделения работают в Хабаровском краеФото: Иван МАКЕЕВ
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Отделения Почты России продолжают работать в Хабаровском крае. Однако работу выстроили с учетом ситуации по коронавирусу. Так, в Хабаровске дежурные отделения работают по адресам: улица Муравьева-Амурского, 28 и улица Ворошилова, 10. В Комсомольске-на-Амуре клиентов принимают по адресу: проспект Мира, 27, а в Николаевске-на-Амуре - улица Советская, 55. Остальные городские отделения переходят на пятидневный режим работы с понедельника по пятницу.

- График работы опубликован в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России или в мобильном приложении. Жителей края убедительно просят воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Отметим также, что почтальоны продолжают работать. Они доставляют пенсии, пособия и социальные выплаты на дом в соответствии с установленным графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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