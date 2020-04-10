Полторы тысячи исследований на коронавирус сделали в ЕАО
В Еврейской автономии по состоянию на 9 апреля уже провели одну тысячу 501 исследование на коронавирус. Тестирование проводят по назначению врача на базе вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО». Отметим также, что в регионе позаботились об обеспечении лабораторий диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса.
- Обследуют людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, заболевших и лиц, являющихся контактными с больными COVID-2019, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по ЕАО.
Жителей области призывают соблюдать режим самоизоляции и меры профилактики - чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Не выходите на улице без особой необходимости. Если выйти все-таки пришлось, тогда соблюдайте дистанцию по отношению к другим людям не менее полутора метров.
ИСТОЧНИК KP.RU