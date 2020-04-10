Гидрологи рассказали, когда начнется ледоход на Амуре в ЕАО и Хабаровском крае

10 Апр 2020 2020-04-10T12:37:41+03:00

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Гидрологи рассказали, когда вскроются реки в Хабаровском крае и ЕАО. По данным на 3 апреля наблюдался ледостав с полыньями, промоинами, закраинами, местами вода на льду. На реке Сунгари у Харбина ледоход, ниже ледостав.

- На южные притоках Амура - реках Сунгари и Уссури - вскрытие ожидается 7-15 апреля, то есть в сроки, близкие к обычным. Ледоход на Амуре от села Ленинское в ЕАО до Хабаровска пройдет в период 13-18 апреля. Вскрытие Амура закончится в устьевой части у Николаевска-на-Амуре в середине мая, - рассказали в Дальневосточном УГМС.

Отметим также, что максимальные уровни воды при вскрытии на Амуре прогнозируют около нормы, местами +0,3+0,6 метра, у Хабаровска 160-210 сантиметров без выхода воды на пойму. На реке Уссури в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах выше нормы с затоплением поймы на глубину 1,0-1,5 метра, с вероятностью подтопления дорог, полей, сельскохозяйственных угодий. На других реках края около нормы +0,3-0,6 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU