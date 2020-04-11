Обстановка в Хабаровском крае 11 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

11 Апр 2020 2020-04-11T02:09:00+03:00

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По прогнозам специалистов ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 11 апреля опасных метерологических явлений не ожидается. В Хабаровске осадков не ожидается, температура ночью от 0 до +3, днем от +5 до +8, ветер, северо-восточный 5- м/с. На юге региона солнечно, без осадков, столбик термометра ночью будет в пределах от -5 до 0, днем - в пределах до +9, ветер северо-восточный 6-13 м/с. В центральных районах без существенных осадков, температура ночью до 0, днем от +3 до +10, ветер северо-восточный 2-7 м/с. На севере края без осадков, температура ночью от -9 до 0, днем от +2 до +8, ветер восточный, северо-восточный 2-7 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. В крае не зафиксировали превышения допустимых уровней радиационного фона.

По состоянию на 11 апреля все реки в основных берегах. Граница вскрытия р. Уссури проходит на территории Приморского края у с. Тарташевка, на территории Хабаровского края в Бикинском, Вяземском районах, в районе им. Лазо у сс. Лончаково, Венюково, Новосоветское на-блюдаются подвижки льда, интенсивность подъема 14-36 см/сутки. Граница вскрытия р. Сунгари подходит к г. Цзямусы, где наблюдается подвижка льда, ниже –ледостав. В Хабаровском крае в нижнем течении рек Подхоренок, Хор, Кия, Матай - остаточные забереги, местами редкий ледоход, на р. Кур у с. Новокуровка- подвижки льда. На Амурской протоке у с. Казакевичево и у г. Хабаровска наблюдается подвижка льда, на основном русле Амура сохраняются промоины, закраины, выход на лед опасен.

С вероятностью 0,3 возможно повышение сезонного уровня заболеваемости ОРВИ до локального характера, без достижения критериев ЧС. Причины - сезонность.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Для его составления использовали данные ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU