2020-04-11T03:10:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 11 апреля 2020 года

Новых заболевших нет, лечение получает 20 человек из них двое - дети
Евгения МОЛОТОВА
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Новых заболевших нет, лечение получает 20 человек из них двое - детиНовых заболевших нет, лечение получает 20 человек из них двое - детиФото: Евгения МОЛОТОВА
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 11 апреля 2020 года - новых зараженных нет. Количество выявленных случаев COVID-19 в регионе 28. Из них 20 человек получают лечение, шестеро выписались после выздоровления и двое умерли.

- Среди заболевших двое детей - одному два года, второму четыре. Все пациенты находятся в Хабаровском инфекционном госпитале, - рассказали в краевом минздраве. - Все новые пациенты выявлены как контактные с ранее установленными больными и находились в изоляции. Заболевание у них протекает в легкой форме, состояние людей удовлетворительное.

В изоляторах края наблюдают семь человек из числа близких контактов с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. Под медицинским наблюдением две с половинной тысячи человек, прибывших из зарубежных поездок, из них 17 в обсерваторе.

Отметим также, что в стационарах края находятся около 160 пациентов с внебольничными пневмониями, из них 51 ребенок. В Хабаровском инфекционном госпитале 54 пациента с внебольничными пневмониями. За последние сутки госпитализировали семь человек, а выписали шесть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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