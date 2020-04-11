2020-04-11T04:35:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Комсомольске-на-Амуре помощь пожилым и одиноким оказывают 158 добровольцев

Волонтеры доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости находящимся в изоляции одиноким старикам
Евгения МОЛОТОВА
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В Комсомольске-на-Амуре помощь пожилым и одиноким оказывают 158 добровольцев ФОТО: администрация Комсомольска-на-АмуреВ Комсомольске-на-Амуре помощь пожилым и одиноким оказывают 158 добровольцев ФОТО: администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре начали свою работу волонтеры, готовые прийти на помощь пожилым людям, находящимся в изоляции в рамках профилактических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, принятых в Хабаровском крае. Всего на вахту заступило 158 добровольцев. Они готовы помочь с доставкой лекарств, продуктов и предметов первой необходимости. Координирует работу активистов отдел по молодежной политике администрации Комсомольска-на-Амуре. Они работают в тесном сотрудничестве с Центром социальной поддержки населения и местным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры-Медики». Связаться с волонтерами в Комсомольске-на-Амуре можно по телефону 8-984-176-11-21.

На 10 апреля отработано 79 заявок, - рассказали в городской администрации. - Заявки отрабатываются каждый день, в том числе и в выходные. Все волонтеры работают в масках, перчатках, у них есть бейджи с печатью отдела по молодежной политике администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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