Пожилой хабаровчанин скончался после удара ножом в собственной квартире

11 Апр 2020 2020-04-11T09:26:12+03:00

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Кровавым кошмаром обернулось застолье в одной из квартир дома по улице Краснореченской в краевой столице. Жертвой преступления стал пожилой, недавно овдовевший хабаровчанин. По словам соседей, после смерти супруги 52-летний мужчина пристрастился к спиртному и частенько устраивал у себя попойки, приглашая к столу фактически кого попало. В роковой день 10 апреля он также выпивал в компании 34-летнего мужчины и его сожительницы. Она-то и позвонила в скорую помощь, после того, как трагедия уже произошла. Оперативно прибывшим на место медикам оставалось только констатировать факт смерти и сообщить в полицию. Спустя 10 минут оперуполномоченный уже беседовал с женщиной, а через два часа был задержан и ее сожитель, скрывшийся с места происшествия. Он признался, что ударил ножом своего собутыльника. Но говорил, что вынужден был это сделать, поскольку хозяин квартиры допился до полной неадекватности.

Задержанный, который не имеет уголовного прошлого, вину в гибели человека признает и сотрудничает со следствием. Уроженец Амурска будет взят под стражу на время расследования уголовного дела. Оно возбуждено по 105-й статье Уголовного кодекса — "Убийство". Версия о самообороне будет проверена, оперативники допрашивают в качестве свидетеля сожительницу задержанного, которая принимала участие в пьянке

ИСТОЧНИК KP.RU