2020-04-11T11:45:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Хабаровск вошел в ТОП-10 городов, лидеров в борьбе с коронавирусом

По мнению экспертов, власти региона проводят грамотную и эффективную политику по профилактике распространения заболевания
Евгения МОЛОТОВА
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Хабаровск вошел в ТОП-10 городов, лидеров в борьбе с коронавирусомХабаровск вошел в ТОП-10 городов, лидеров в борьбе с коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Рейтинг наиболее успешных практик муниципального управления в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа, составили и обнародовали эксперты департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ совместно с Центром развития политического капитала. Наряду с Хабаровском в него вошли Екатеринбург, Уфа, Ставрополь, Новгород и еще пять административных центров. Всего же было исследовано 60 городов.

Формирование рейтинга проводилось на основе анализа принимаемых региональными властями нормативно-правовых актов и открытых данных, размещенных на официальных ресурса и в средствах массовой информации. Для анализа эксперты выделили более 20 параметров, в том числе: обеспечение работы городских горячих линий по оказанию консультативной помощи, поддержка бизнеса, медицинских работников, пожилых людей, привлечение общественности к мониторингу и контролю принятых мер, дезинфекция помещений и общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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