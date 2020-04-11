Хабаровск вошел в ТОП-10 городов, лидеров в борьбе с коронавирусом

11 Апр 2020 2020-04-11T11:45:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Рейтинг наиболее успешных практик муниципального управления в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа, составили и обнародовали эксперты департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ совместно с Центром развития политического капитала. Наряду с Хабаровском в него вошли Екатеринбург, Уфа, Ставрополь, Новгород и еще пять административных центров. Всего же было исследовано 60 городов.

Формирование рейтинга проводилось на основе анализа принимаемых региональными властями нормативно-правовых актов и открытых данных, размещенных на официальных ресурса и в средствах массовой информации. Для анализа эксперты выделили более 20 параметров, в том числе: обеспечение работы городских горячих линий по оказанию консультативной помощи, поддержка бизнеса, медицинских работников, пожилых людей, привлечение общественности к мониторингу и контролю принятых мер, дезинфекция помещений и общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU