Школьники младших классов Хабаровска завершили учебный год досрочно

11 Апр 2020 2020-04-11T07:54:49+03:00

Решение об этом озвучили сегодня в городской администрации

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Мэрией Хабаровска принято решение о досрочном завершении учебного года. Основанием для его принятия послужили рекомендации федерального министерства просвещения и краевого министерства образования и науки.

Итак: 1-3 классы в Хабаровске уходят на каникулы с понедельника 13 апреля. Классы с 4 по 7 обучаются дистанционно до конца апреля, пишут Всероссийские проверочные работы и уходят на каникулы после 30 апреля. 8-11 классы продолжают дистанционное обучение и завершают учебный год согласно своему учебному графику. Для 9 классов итоговая аттестация начинается с 9 июня. Сдавать будут только математику и русский язык – обязательные дисциплины. Для 11 классов ЕГЭ начинается с 8 июня.

- По всем предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой аттестации, или не выбранным обучающимися для сдачи государственной итоговой аттестации, дети аттестовываются по результатам завершенных предыдущих учебных четвертей, - отметили в городской администрации. – Всю информацию можно получить у классных руководителей или в администрации образовательного учреждения.

При этом, в администрации не исключают, что ситуация, которая в значительной степени зависит от эпидемиологической обстановке, может измениться.

ИСТОЧНИК KP.RU