2020-04-11T07:54:49+03:00
Общество

Школьники младших классов Хабаровска завершили учебный год досрочно

Решение об этом озвучили сегодня в городской администрации
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Школьники младших классов Хабаровска завершили учебный год досрочноШкольники младших классов Хабаровска завершили учебный год досрочноФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Изменить размер текста:

Мэрией Хабаровска принято решение о досрочном завершении учебного года. Основанием для его принятия послужили рекомендации федерального министерства просвещения и краевого министерства образования и науки.

Итак: 1-3 классы в Хабаровске уходят на каникулы с понедельника 13 апреля. Классы с 4 по 7 обучаются дистанционно до конца апреля, пишут Всероссийские проверочные работы и уходят на каникулы после 30 апреля. 8-11 классы продолжают дистанционное обучение и завершают учебный год согласно своему учебному графику. Для 9 классов итоговая аттестация начинается с 9 июня. Сдавать будут только математику и русский язык – обязательные дисциплины. Для 11 классов ЕГЭ начинается с 8 июня.

- По всем предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой аттестации, или не выбранным обучающимися для сдачи государственной итоговой аттестации, дети аттестовываются по результатам завершенных предыдущих учебных четвертей, - отметили в городской администрации. – Всю информацию можно получить у классных руководителей или в администрации образовательного учреждения.

При этом, в администрации не исключают, что ситуация, которая в значительной степени зависит от эпидемиологической обстановке, может измениться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае от коронавируса вылечен еще один больной
Школьники младших классов Хабаровска завершили учебный год досрочно
В Хабаровский край вернулись дальневосточные аисты
В Комсомольске-на-Амуре помощь пожилым и одиноким оказывают 158 добровольцев
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 11 апреля 2020 года
Обстановка в Хабаровском крае 11 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 10 апреля 2020 года
Гидрологи рассказали, когда начнется ледоход на Амуре в ЕАО и Хабаровском крае
Коронавирус в Хабаровском крае, последние новости на вечер 10 апреля 2020 года: диагноз поставили детям
Полторы тысячи исследований на коронавирус сделали в ЕАО
Временно не будет курсировать беспересадочный вагон «Нижний Бестях - Хабаровск»
Дежурные почтовые отделения работают в Хабаровском крае
Комсомольчанка вернула долг коммунальщикам, чтобы купить квартиру
В Хабаровском крае завершился чемпионат по киберспорту
Нарушительницы карантина вынудили обратиться в суд в Хабаровском крае
Жительница Хабаровского края выставила соперницу путаной
Продуктовые наборы школьники в Хабаровске получат на следующей неделе
Спасатели из Хабаровска отправились на помощь в Забайкалье
Жильцы в Хабаровске со слезами наблюдали, как второй этаж их дома падает на первый
Аграрии Хабаровского края получили до посевной кредиты на 70 миллионов рублей
Дом в Хабаровске начал разрушаться на глазах у жильцов
С полсотни палов и пожаров случилось за сутки в Хабаровском крае