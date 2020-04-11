Министерство обороны прокомментировало слухи о пожаре на строительстве инфекционного госпиталя в Анастасьевке Хабаровского края

11 Апр 2020 2020-04-11T10:35:53+03:00

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Информация о пожаре на территории строящегося многофункционального госпиталя в селе Анастасьевка появилась утром субботы в социальных сетях и вызвала живейший интерес и язвительные комментарии пользователей. Между тем, по словам минобороны переживать особенно не из-за чего.

- 10 апреля 2020 года около 9.30 часов на строительстве многофункционального медицинского центра в с. Анастасьевка на 200 койко-мест в месте складирования, вне зоны основных работ, произошло локальное возгорание, вызвавшее сильное задымление, - прокомментировали в ведомстве. - Очаг был устранен в кратчайшее время. Пострадавших нет, материальный ущерб незначительный. Строительство продолжается в штатном режиме.

Напомним, что строительство госпиталя финансируется из федерального бюджета. Он должен быть сдан в эксплуатацию уже в середине мая. Официально заявлена дата: 15 мая. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Сегодня на объекте трудятся более семисот человек.

ИСТОЧНИК KP.RU