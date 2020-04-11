2020-04-11T13:06:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 11 апреля 2020 года: один выздоровевший и один новый зараженный

Состояние нового больного осложняет двухсторонняя пневмония
Евгения МОЛОТОВА
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 11 апреля 2020 годаСитуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 11 апреля 2020 годаФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Министерство здравоохранения подтвердило новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае. По словам медиков заболевший контактировал с ранее выявленными больными. В настоящее время пациент проходит стационарное лечение. Его состояние врачи оценивают как среднетяжелое. В качестве осложнения называют двухстороннюю пневмонию. Больной получает все необходимое лечение.

Таким образом, по состоянию на вечер 11 апреля в Хабаровском крае суммарно выявлено 29 случаев заболевания COVID-19. Из них 7 пациентов выздоровели, 2 пациента с тяжелыми хроническими заболеваниями скончались, на лечении находятся 20 пациентов с подтвержденным диагнозом (2 из них с легким течением заболевания - на амбулаторном лечении) и 17 человек с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Из числа пациентов с подтвержденным диагнозом 2 тяжелобольных пациента в возрасте старше 65 лет, из них 1 на ИВЛ. В изоляторах края 7 человек из числа близких контактов с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет.

Под медицинским наблюдением две тысячи двести человек прибывших из зарубежных поездок, из них 17 в обсерваторе.

В Хабаровском крае сохраняется режим самоизоляции. Отменены все спортивные и развлекательные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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