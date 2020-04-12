Обстановка в Хабаровском крае 12 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

12 Апр 2020 2020-04-12T03:33:12+03:00

Уже совсем скоро начнется одно из красивейших зрелищ - ледоход на Амуре Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

На реках края вот-вот начнется ледоход, на Амуре у Хабаровска значительные промоины, до левого берега уже не доберешься

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По прогнозам специалистов ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 12 апреля на территории края опасных метеорологических явлений не прогнозируется.

В Хабаровске сегодня, 12 апреля, без осадков. Ночью 0…+2, днем прогреется до +14…+17 градусов Цельсия. Ветер западный, умеренный, 7-12 метров в секунду. На севере края местами пасмурно, но осадков не прогнозируется. Ночной северо-западный ветер днем сменится на южный, 5-10 метров в секунду. Ночью от -2 до -5, днем +2...+5. В центральных районах края пасмурно, ночью еще заморозки до -3, днем до +11 градусов. Ветер умеренный 5-10 метров в секунду, юго-западный. На юге края без осадков, западный слабый ветер 2-7 метров в секунду. Ночью местами до -3, днем до +15.

На реках края ледостав. Толщина льда на Амуре составляет 67-97 см, местами 110-138 см, на реках южных районов 20-60 см, что близко к средним многолетним значениям (±15 см). Возле Хабаровска река уже значительно очистилась ото льда, промоины, левый берег недоступен. Уровень воды в районе краевого центра выше нормы на 1,4 м.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть в пределах естественных фоновых значений. На сегодня не зафиксированы превышения допустимого уровня фона.

Граждан просят внимательнее относиться к своему здоровью, так как существует вероятность подхватить ОРВИ и другие заболевания инфекционного характера.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Для его составления использовали данные ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU