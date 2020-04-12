Коронавирус в ЕАО: под наблюдением 245 человек, с подъезда одного дома снят карантин

12 Апр 2020 2020-04-12T03:54:53+03:00

Из Хабаровского НИИ эпидемиологии и микробиологии пришли результаты трех проб на COVID-19 – одна отрицательная, две положительных

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С подъезда многоквартирного дома на ул. Калинина в Биробиджане снят режим обязательной самоизоляции, сообщили в пресс-службе правительства ЕАО. В этом доме живет девушка, контактировавшая с больным коронавирусом.

- Когда мы получили эту информацию, немедленно провели весь перечень противоэпидемических мероприятий. Подъезд был на обязательной самоизоляции до выяснения всех обстоятельств, – пояснил Павел Копылов, руководитель управления Роспотребнадзора по ЕАО.

У девушки взяли пробы и отправили на анализ. Вчера вечером, 11 апреля, стало известно, что она и ее близкие не заразились коронавирусом нового типа. Карантин с подъезда был снят.

- Под медицинским наблюдением находятся 245 человек. Девять граждан госпитализированы в инфекционную больницу, в том числе двое несовершеннолетних. У восьми из них подтверждён диагноз «коронавирус». Все они – жители Амурзета, две семьи: пять человек и три. Двух пациентов сегодня выписали с отрицательными анализами, - прокомментировал Валерий Жуков, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства ЕАО.

Что касается пациентов, то, кроме двух среднетяжелых, остальные в удовлетворительном состоянии. Напомним, в конце этой недели в Хабаровске выздоровел 87-летний пациент, заболевший коронавирусом COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU