Гродековский музей выложил фото визитов Юрия Гагарина в Хабаровский край

12 Апр 2020 2020-04-12T07:21:17+03:00

Первый космонавт планеты дважды бывал на нашей земле – в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре

Изменить размер текста: A A

В День космонавтики, 12 апреля, краеведческий музей им. Гродекова напомнил своим виртуальным посетителям о двух визитах Юрия Гагарина в Хабаровский край.

- Первый приезд состоялся 20 мая 1962 года. Гагарин с супругой Валентиной Ивановной летели с визитом в Японию и остановились в Хабаровске. Уже в аэропорту сотни людей радостно приветствовали Гагариных и от аэропорта до гостиницы «Парус» их встречали жители города, - рассказали в музее. - В этот же день Юрий Алексеевич посадил два дерева в хабаровском парке, названным в его честь. Помогали ему двое ребятишек - Саша Частухин - внук И. Г. Ганенко, заведующего Дендрария ДВНИИЛХ и Нина Николаева - дочка водителя автомобиля из эскорта Гагарина. Нина была общительная девочка, с энтузиазмом помогала в посадке и поливке деревьев и своей непосредственностью очень понравилась Юрию Алексеевичу.

Через пять лет, 12 июня 1967 года космонавт снова оказался в наших краях – прилетел на 35-летие Комсомольска-на-Амуре. Это было, по словам музейных работников, грандиозным событием, Юрий Алексеевич посетил праздничные мероприятия и встречался с ветеранами, молодежью города, тружениками авиационного завода, который нынче носит его имя.

Во время этих поездок Гагарина снимало множество фотокорреспондентов. Трое из них – Шкулин, Хренов и Пильгуев – передали в разное время исторические снимки Гродековскому музею. Сейчас они бережно хранятся в фондах, изредка представая перед широкой публикой.

В Хабаровске в парке, названным потом в его честь, Юрий Гагарин посадил дерево. Фото: предоставлено музеем им. Гродекова

ИСТОЧНИК KP.RU