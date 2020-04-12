2020-04-12T12:55:00+03:00
Общество

Самолет из Сеула приземлился в Хабаровске

На борту 107 пассажиров – российские туристы, которые долгое время не могли вылететь из Южной Кореи из-за закрытия воздушных границ
Ксения ТУРТЫГИНА
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В аэропорту туристы пройдут первый фильтр, затем им предстоит двухнедельный карантинВ аэропорту туристы пройдут первый фильтр, затем им предстоит двухнедельный карантинФото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 12 апреля, из Сеула наконец-то вернулись домой туристы из Хабаровского края и других регионов. Люди застряли в южно-корейском аэропорту Инчхон из-за закрытия воздушного сообщения между нашими странами в связи с мировой эпидемией коронавируса COVID-19.

Росавиация и власти Республики Корея не могли согласовать вылет – мешали бюрократические и юридические препоны. Все это время людям пришлось провести в аэропорту в томительном ожидании и без какой-либо конкретики – точную дату вылета не мог назвать никто. Но это уже все позади.

В Хабаровском аэропорту пассажиров рейса SU5451 встречают санитарные врачи в полной противовирусной защите, сотрудники полиции и, конечно, родные. Однако для некоторых это еще не конец путешествия.

- Всем пассажирам этого рейса предстоит отправиться на двухнедельный карантин. Хабаровчане могут самоизолироваться по месту проживания, жителей других населенных пунктов отправят в обсерваторы, - напомнили в пресс-службе правительства Хабаровского края. – Если дома у гражданина есть родственники и нет возможности изолироваться от них, он также может провести карантинный период в обсерваторе.

Напомним, коронавирус нового типа особенно опасен для людей старше 65 лет, для тех, у кого есть хронические заболевания и в принципе ослаблено здоровье. Так что самое лучшее, что могут сделать для своих близких вернувшиеся из-за границы, - держаться от них как можно дальше. Сейчас всем прибывшим нужно сдать анализы на исследование, по окончании карантина будет проведено повторное тестирование. Те, у кого обнаружатся признаки коронавирусной инфекции, незамедлительно получат медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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