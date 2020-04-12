В ЕАО продлили режим ограничений по 19 апреля

12 Апр 2020 2020-04-12T08:32:02+03:00

При этом разрешили работать магазинам автозапчастей и отдельно расположенным маникюрным и педикюрным кабинетам

Изменить размер текста: A A

Как сообщили в пресс-службе правительства ЕАО, оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции COVID-19 продлил режим ограничений в области по 19 апреля включительно. В перечне ограничительных мероприятий есть изменения.

Разрешили работать автомастерским, поставщикам запчастей к технике, юрлицам и индивидуальным предпринимателям, обеспечивающих транспортно-логические операции по сельхозкультурам. Разумеется, на этих предприятиях должны соблюдаться все противоэпидемиологические меры.

Также, при условии соблюдения указанных мер, разрешили работать магазинам автозапчастей, парикмахерским, маникюрным и педикюрным кабинетам. Однако это не касается тех фирм, которые расположены в торговых центрах или рынках. Кабинет должен располагаться в обособленном помещении, иметь централизованное водоснабжение и канализацию. Принимать по несколько посетителей одновременно запрещено. В помещении может находится один клиент, принимать следующего разрешено спустя полчаса, в течение которого нужно провести дезинфекцию помещения, персонал обязан менять перчатки и маски после каждого клиента.

Культурно-массовые, развлекательные мероприятия отменены. Школьники учатся дистанционно. К сожалению многих работающих родителей минимум на неделю останутся закрытыми детсады, спортивные секции и другие детские учреждения.

Все граждан, приезжающих в область из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других регионов с неблагоприятной эпидемобстановкой, по приезде обследуют врачи. В дальнейшем люди обязаны уходить на самоизоляцию, своевременно проходить медицинское обследование и выполнять все рекомендации врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU