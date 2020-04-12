2020-04-12T08:32:02+03:00
Общество

В ЕАО продлили режим ограничений по 19 апреля

При этом разрешили работать магазинам автозапчастей и отдельно расположенным маникюрным и педикюрным кабинетам
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Руководство работающих предприятий обязано обеспечить сотрудников средствами дезинфекции и личной защитыРуководство работающих предприятий обязано обеспечить сотрудников средствами дезинфекции и личной защитыФото: Ксения ТУРТЫГИНА
Изменить размер текста:

Как сообщили в пресс-службе правительства ЕАО, оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции COVID-19 продлил режим ограничений в области по 19 апреля включительно. В перечне ограничительных мероприятий есть изменения.

Разрешили работать автомастерским, поставщикам запчастей к технике, юрлицам и индивидуальным предпринимателям, обеспечивающих транспортно-логические операции по сельхозкультурам. Разумеется, на этих предприятиях должны соблюдаться все противоэпидемиологические меры.

Также, при условии соблюдения указанных мер, разрешили работать магазинам автозапчастей, парикмахерским, маникюрным и педикюрным кабинетам. Однако это не касается тех фирм, которые расположены в торговых центрах или рынках. Кабинет должен располагаться в обособленном помещении, иметь централизованное водоснабжение и канализацию. Принимать по несколько посетителей одновременно запрещено. В помещении может находится один клиент, принимать следующего разрешено спустя полчаса, в течение которого нужно провести дезинфекцию помещения, персонал обязан менять перчатки и маски после каждого клиента.

Культурно-массовые, развлекательные мероприятия отменены. Школьники учатся дистанционно. К сожалению многих работающих родителей минимум на неделю останутся закрытыми детсады, спортивные секции и другие детские учреждения.

Все граждан, приезжающих в область из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других регионов с неблагоприятной эпидемобстановкой, по приезде обследуют врачи. В дальнейшем люди обязаны уходить на самоизоляцию, своевременно проходить медицинское обследование и выполнять все рекомендации врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не по-приятельски: золотое украшение украл у комсомольчанки товарищ по застолью
В ЕАО продлили режим ограничений по 19 апреля
Гродековский музей выложил фото визитов Юрия Гагарина в Хабаровский край
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 12 апреля: суммарно 29 случаев заболевания, 7 выздоровели, двое скончались
Коронавирус в ЕАО: под наблюдением 245 человек, с подъезда одного дома снят карантин
Обстановка в Хабаровском крае 12 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 11 апреля 2020 года: один выздоровевший и один новый зараженный
Хабаровск вошел в ТОП-10 городов, лидеров в борьбе с коронавирусом
Министерство обороны прокомментировало слухи о пожаре на строительстве инфекционного госпиталя в Анастасьевке Хабаровского края
Пожилой хабаровчанин скончался после удара ножом в собственной квартире
В Хабаровском крае от коронавируса вылечен еще один больной
Школьники младших классов Хабаровска завершили учебный год досрочно