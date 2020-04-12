2020-04-12T09:55:28+03:00
Происшествия

Не по-приятельски: золотое украшение украл у комсомольчанки товарищ по застолью

Коварный друг дождался, пока щедрая хозяйка уснет, чтобы залезть в ее сумочку
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Посиделки с малознакомыми личностями могут закончиться уголовным деломПосиделки с малознакомыми личностями могут закончиться уголовным деломФото: Владислав БУРНАШЕВ
Изменить размер текста:

Проснувшись утром и едва успев умыться, комсомольчанка сразу побежала в полицию: женщина обнаружила, что из дома пропало золотое украшение, стоимостью 16 тысяч рублей, и две тысячи наличными.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, накануне у заявительницы был в гостях приятель. Хозяйка накрыла стол, гость выставил на него спиртное и началось веселье. Утром женщина проснулась в квартире одна – приятель ушел.

Полицейские нашли знакомого заявительницы, 37-летнего комосомольчанина, кстати, уже имевшего нелады с законом в части имущественных преступлений. Мужчина практически сразу признался во всем: хозяйка уснула, а он просто воспользовался моментом. Заглянул в ее сумочку, увидел золотое украшение и деньги и взял их. Две тысячи он уже успел потратить, а вот ювелирное изделие не успел сбыть. Золото вернули законной владелице.

Сейчас мужчина находится в СИЗО, на него заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи – пять лет лишения свободы. Суд, если дело до него дойдет, наверняка учтет факт наличия судимости за схожее преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не по-приятельски: золотое украшение украл у комсомольчанки товарищ по застолью
В ЕАО продлили режим ограничений по 19 апреля
Гродековский музей выложил фото визитов Юрия Гагарина в Хабаровский край
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 12 апреля: суммарно 29 случаев заболевания, 7 выздоровели, двое скончались
Коронавирус в ЕАО: под наблюдением 245 человек, с подъезда одного дома снят карантин
Обстановка в Хабаровском крае 12 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 11 апреля 2020 года: один выздоровевший и один новый зараженный
Хабаровск вошел в ТОП-10 городов, лидеров в борьбе с коронавирусом
Министерство обороны прокомментировало слухи о пожаре на строительстве инфекционного госпиталя в Анастасьевке Хабаровского края
Пожилой хабаровчанин скончался после удара ножом в собственной квартире
В Хабаровском крае от коронавируса вылечен еще один больной
Школьники младших классов Хабаровска завершили учебный год досрочно