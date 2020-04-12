Не по-приятельски: золотое украшение украл у комсомольчанки товарищ по застолью

12 Апр 2020 2020-04-12T09:55:28+03:00

Коварный друг дождался, пока щедрая хозяйка уснет, чтобы залезть в ее сумочку

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Проснувшись утром и едва успев умыться, комсомольчанка сразу побежала в полицию: женщина обнаружила, что из дома пропало золотое украшение, стоимостью 16 тысяч рублей, и две тысячи наличными.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, накануне у заявительницы был в гостях приятель. Хозяйка накрыла стол, гость выставил на него спиртное и началось веселье. Утром женщина проснулась в квартире одна – приятель ушел.

Полицейские нашли знакомого заявительницы, 37-летнего комосомольчанина, кстати, уже имевшего нелады с законом в части имущественных преступлений. Мужчина практически сразу признался во всем: хозяйка уснула, а он просто воспользовался моментом. Заглянул в ее сумочку, увидел золотое украшение и деньги и взял их. Две тысячи он уже успел потратить, а вот ювелирное изделие не успел сбыть. Золото вернули законной владелице.

Сейчас мужчина находится в СИЗО, на него заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи – пять лет лишения свободы. Суд, если дело до него дойдет, наверняка учтет факт наличия судимости за схожее преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU