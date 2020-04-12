Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на вечер 12 апреля: новых заболевших не выявлено

12 Апр 2020 2020-04-12T14:25:11+03:00

Ситуация в крае в целом развивается предсказуемо, но многое зависит от нас самих, от того, как мы соблюдаем противоэпидемические меры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На лечении двадцать пациентов с подтвержденным диагнозом, с подозрением на COVID-19 ещё 28 человек

Изменить размер текста: A A

По информации министерства здравоохранения Хабаровского края, на конец дня 12 апреля статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа осталась такой же, как утренняя. В общей сложности зафиксировано 29 случаев заболевания. Семь пациентов вылечились и отправлены по домам. Два человека, оба старше 65 лет и оба «хроники» с серьезными заболеваниями, скончались. В Хабаровском инфекционном госпитале на лечении двадцать человек. Ожидают результатов теста на коронавирус нового типа 28.

Из тех, у кого подтвердилось наличие коронавируса, двое пациентов в тяжелом состоянии, оба старше 65 лет. Один из них на искусственной вентиляции легких.

Под наблюдением врачей находятся две тысячи двести человек, приехавшие из-за рубежа, к ним прибавились пассажиры рейса Сеул – Хабаровск, прилетевшие сегодня. Данные по помещенным в обсерваторы уточняются.

Напомним, один населенный пункт Хабаровского края – село Богородское Ульчского района – закрыт на карантин. Такие меры были приняты для того, чтобы не допустить вспышки инфекции: четверо жителей села лежат в госпитале в Хабаровске с подтвержденным диагнозом COVID-19, еще у десяти человек выявлены первичные признаки этой инфекции. Богородцы с подозрением на коронавирус уже доставлены в краевой центр, где помещены под надзор медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU