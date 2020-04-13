Обстановка в Хабаровском крае 13 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

13 Апр 2020 2020-04-13T04:15:42+03:00

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По данным «Дальневосточное УГМС», сегодня, 13 апреля, не ожидаются опасные метеорологические явления. В Хабаровске осадки не прогнозируют, температура ночью от -1 до +1, днем от +14 до +16, ветер юго-западный 6-11 м/с. На юге края без существенных осадков, ночью столбик термометра будет в пределах от -4 до +2, днем - в пределах +12 +18, ветер восточный 5-10 м/с. В центральных районах без осадков, температура ночью от -9 до 0, днем от +2 до +16, ветер западный, восточный 3-10 м/с. На севере региона осадков также не будет, температура ночью от -8 до 0, днем от +5 до +15, ветер западный, северо-западный 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в Хабаровском крае колеблется от 9 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Также в регионе не зафиксировали превышения допустимых уровней радиационного фона.

С вероятностью 0,3 возможно повышение сезонного уровня заболеваемости ОРВИ до локального характера, без достижения критериев ЧС. Причины - сезонность. По данным регионального минздрава на вечер 12 апреля, в регионе в целом зафиксировали 29 случаев заражения коронавирусом. Из них лечение получают 20 человек, семь человек выздоровели, два пациента скончались.

Прогноз предоставлен специалистами ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Он составлен на основе данных ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU