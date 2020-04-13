13 Апр 2020 2020-04-13T04:14:07+03:00

Чиновников в ЕАО накажут за предложение для матери «избавиться» от детей ФОТО: аккаунт в соцсети Ростислава Гольдштейна

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В Еврейской автономии произошел вопиющий случай - во время самоизоляции многодетной семье предложили в прямом смысле «избавиться» от детей. Речь шла о том, чтобы поместить несовершеннолетних в реабилитационный центр. И прозвучало это из уст сотрудников соцзащиты. К слову, такого развития событий мать никак не ожидала, когда обращалась за помощью к чиновникам.

- Лично провел служебное расследование по поводу обращения многодетной матери. Виновные в таком отношении к людям будут наказаны. Женщине окажут необходимую помощь. Волонтеры проекта «ЕАО - территория действий» по моему поручению доставили необходимые продукты семье, - прокомментировал глава региона Ростислав Гольдштейн.

Напомним, многодетная семья оказалась в бедственном положении во время самоизоляции. Супруг работает автомаляром, его зарплата зависит от доходов других людей. Когда пришел коронавирус и ввели ограничительные меры, заказов стало меньше. Сейчас многие находятся дома на самоизоляции, поэтому с заработками в семье возникли проблемы. Об этом ранее писали в «КП» - Хабаровск».

ИСТОЧНИК KP.RU