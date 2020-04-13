2020-04-13T04:12:28+03:00
Общество

Автосервис с машинами внутри горел ночью в Хабаровске

Также в здании находились баллоны с газом
Александр ШТААЛЬ
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Автосервис с машинами внутри горел ночью в ХабаровскеАвтосервис с машинами внутри горел ночью в ХабаровскеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Ночью в Хабаровске загорелся автосервис. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска в ночь на 12 апреля. По сигналу тревоги огнеборцы отправились на улицу 1220 километр.

- Прибывшие пожарные обнаружили, что возгорание случилось в бытовых помещениях на втором этаже. Здание автосервиса отдельно стоящее, первый этаж железобетонный, второй сделан из сэндвич-панелей. Локализовать пламя удалось в 00:43 на площади 150 квадратных метров. Еще через 10 минут ликвидировали открытое горение. Полностью потушить пожар удалось в 2:30 ночи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пламя повредило внутренние административно-бытовые помещения, стены, кровельные перекрытия. В помещении на момент происшествия находились девять автомобилей, из них эвакуировали шесть машин. Во время разведки спасатели нашли и вынесли четыре баллона: три кислородных и один с пропаном. Из людей никто не пострадал.

Пока обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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