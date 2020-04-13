2020-04-13T04:11:20+03:00
Общество

В Хабаровске 13 апреля проведут дорожные работы на нескольких улицах

Водителей и пешеходов просят скорректировать маршруты
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровск 13 апреля проведут дорожные работы на нескольких улицахВ Хабаровск 13 апреля проведут дорожные работы на нескольких улицахФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Хабаровске сегодня, 13 апреля, пройдут дорожные работы на нескольких улицах. В числе объектов улицы Краснореченская, Карла Маркса, Хабаровская, Нагорная, Королева, Космическая, Восточное и Владивостокское шоссе. Водителей и пешеходов убедительно просят принять это обстоятельство к сведению и по возможности заранее скорректировать маршрут движения.

Как отметили в городской администрации, по состоянию на семь часов утра 13 апреля в Хабаровске нет отключений отопления, холодного и горячего водоснабжения. В городе не работают 69 лифтов, а минувшим вечером на улицах работали 92 единицы техники, в том числе ночью - 12. В общей сложности рабочие собрали и вывезли 94,5 кубометра мусора.

За сутки в Хабаровске случилось 14 дорожных аварий, один пожар и 30 возгораний. Скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 710 раз. Сегодня утром на городские маршруты вышли 447 единиц общественного транспорта. Из них 23 трамвая, 13 троллейбусов и 411 автобусов. Еще 57 автобусов работают на пригородных маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еврейская автономия получила дополнительно полтора миллиарда рублей
Фейк о массовых наказаниях за нахождение вне дома развенчали в Хабаровском крае
Чиновники развезли продукты самоизолированным в Хабаровске
В Хабаровске 13 апреля проведут дорожные работы на нескольких улицах
Автосервис с машинами внутри горел ночью в Хабаровске
Чиновников в ЕАО накажут за предложение для матери «избавиться» от детей
Обстановка в Хабаровском крае 13 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на вечер 12 апреля: новых заболевших не выявлено
Самолет из Сеула приземлился в Хабаровске
Не по-приятельски: золотое украшение украл у комсомольчанки товарищ по застолью
В ЕАО продлили режим ограничений по 19 апреля
Гродековский музей выложил фото визитов Юрия Гагарина в Хабаровский край
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 12 апреля: суммарно 29 случаев заболевания, 7 выздоровели, двое скончались
Коронавирус в ЕАО: под наблюдением 245 человек, с подъезда одного дома снят карантин
Обстановка в Хабаровском крае 12 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 11 апреля 2020 года: один выздоровевший и один новый зараженный
Хабаровск вошел в ТОП-10 городов, лидеров в борьбе с коронавирусом
Министерство обороны прокомментировало слухи о пожаре на строительстве инфекционного госпиталя в Анастасьевке Хабаровского края
Пожилой хабаровчанин скончался после удара ножом в собственной квартире
В Хабаровском крае от коронавируса вылечен еще один больной
Школьники младших классов Хабаровска завершили учебный год досрочно