В Хабаровске 13 апреля проведут дорожные работы на нескольких улицах

13 Апр 2020 2020-04-13T04:11:20+03:00

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В Хабаровске сегодня, 13 апреля, пройдут дорожные работы на нескольких улицах. В числе объектов улицы Краснореченская, Карла Маркса, Хабаровская, Нагорная, Королева, Космическая, Восточное и Владивостокское шоссе. Водителей и пешеходов убедительно просят принять это обстоятельство к сведению и по возможности заранее скорректировать маршрут движения.

Как отметили в городской администрации, по состоянию на семь часов утра 13 апреля в Хабаровске нет отключений отопления, холодного и горячего водоснабжения. В городе не работают 69 лифтов, а минувшим вечером на улицах работали 92 единицы техники, в том числе ночью - 12. В общей сложности рабочие собрали и вывезли 94,5 кубометра мусора.

За сутки в Хабаровске случилось 14 дорожных аварий, один пожар и 30 возгораний. Скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 710 раз. Сегодня утром на городские маршруты вышли 447 единиц общественного транспорта. Из них 23 трамвая, 13 троллейбусов и 411 автобусов. Еще 57 автобусов работают на пригородных маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU