2020-04-13T03:13:45+03:00
Общество

Чиновники развезли продукты самоизолированным в Хабаровске

В основном сотрудники мэрии приезжали к пенсионерам
Александр ШТААЛЬ
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Чиновники развезли продукты самоизолированным в ХабаровскеЧиновники развезли продукты самоизолированным в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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Чиновники в Хабаровске присоединились к волонтерам и развезли продукты самоизолированным. В основном среди получателей помощи были пенсионеры. Для них также подготовили необходимые наборы лекарств.

- Благотворительная акция прошла 11 апреля в рамках реализации проекта «Мы вместе» совместно с Общероссийским народным фронтом. Среди участников были руководители и специалисты управления по делам молодежи, образования, культуры, социальным вопросам, по физической культуре, спорту и здравоохранению городской администрации. Они посетили дома ветеранов и квартиры пожилых людей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителей города убедительно просят оставаться дома и не выходить на улицу без особой необходимости. Если жилье все-таки пришлось покинуть, пожалуйста, соблюдайте дистанцию по отношению к другим людям минимум полтора метра. Также не забывайте в целях профилактики коронавирусной инфекции чаще мыть руки, проветривать помещения и проводить влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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