2020-04-13T04:09:41+03:00
Общество

Фейк о массовых наказаниях за нахождение вне дома развенчали в Хабаровском крае

В сообщении говорилось о том, что на жителей массово составляют протоколы
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Фейк о массовых наказаниях за нахождение вне дома развенчали в Хабаровском краеФейк о массовых наказаниях за нахождение вне дома развенчали в Хабаровском краеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае развенчали очередной фейк о массовых составлениях административных протоколов на граждан. В публикации, составленной от имени сотрудника органа внутренних дел, говорится, что правоохранителю и его коллегам дали указание поступать так в отношении граждан, которые находятся вне дома.

- По факту размещения указанной недостоверной информации начальник УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев назначил проведение проверки. Самих граждан убедительно просят для получения информации пользоваться ресурсами с официальными данными, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Авторам недостоверной информации напоминают, что за распространение ложных данных под видом достоверных сообщений предусмотрена административная ответственность. В качестве наказания могут выписать штраф. Сумма для граждан в размере от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой, для должностных лиц - от 60 до 200 тысяч рублей и для юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еврейская автономия получила дополнительно полтора миллиарда рублей
Фейк о массовых наказаниях за нахождение вне дома развенчали в Хабаровском крае
Чиновники развезли продукты самоизолированным в Хабаровске
В Хабаровске 13 апреля проведут дорожные работы на нескольких улицах
Автосервис с машинами внутри горел ночью в Хабаровске
Чиновников в ЕАО накажут за предложение для матери «избавиться» от детей
Обстановка в Хабаровском крае 13 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на вечер 12 апреля: новых заболевших не выявлено
Самолет из Сеула приземлился в Хабаровске
Не по-приятельски: золотое украшение украл у комсомольчанки товарищ по застолью
В ЕАО продлили режим ограничений по 19 апреля
Гродековский музей выложил фото визитов Юрия Гагарина в Хабаровский край
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 12 апреля: суммарно 29 случаев заболевания, 7 выздоровели, двое скончались
Коронавирус в ЕАО: под наблюдением 245 человек, с подъезда одного дома снят карантин
Обстановка в Хабаровском крае 12 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 11 апреля 2020 года: один выздоровевший и один новый зараженный
Хабаровск вошел в ТОП-10 городов, лидеров в борьбе с коронавирусом
Министерство обороны прокомментировало слухи о пожаре на строительстве инфекционного госпиталя в Анастасьевке Хабаровского края
Пожилой хабаровчанин скончался после удара ножом в собственной квартире
В Хабаровском крае от коронавируса вылечен еще один больной
Школьники младших классов Хабаровска завершили учебный год досрочно