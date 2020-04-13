Фейк о массовых наказаниях за нахождение вне дома развенчали в Хабаровском крае

13 Апр 2020 2020-04-13T04:09:41+03:00

В сообщении говорилось о том, что на жителей массово составляют протоколы

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В Хабаровском крае развенчали очередной фейк о массовых составлениях административных протоколов на граждан. В публикации, составленной от имени сотрудника органа внутренних дел, говорится, что правоохранителю и его коллегам дали указание поступать так в отношении граждан, которые находятся вне дома.

- По факту размещения указанной недостоверной информации начальник УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев назначил проведение проверки. Самих граждан убедительно просят для получения информации пользоваться ресурсами с официальными данными, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Авторам недостоверной информации напоминают, что за распространение ложных данных под видом достоверных сообщений предусмотрена административная ответственность. В качестве наказания могут выписать штраф. Сумма для граждан в размере от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой, для должностных лиц - от 60 до 200 тысяч рублей и для юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

ИСТОЧНИК KP.RU