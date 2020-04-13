13 Апр 2020 2020-04-13T04:45:00+03:00

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Еврейская автономия получила дополнительно полтора миллиарда рублей в рамках программы «Единая субсидия». Эти деньги в регионе планируют потратить на строительство и ремонт социальных объектов. На эти деньги в регионе собираются закупить новое медицинское оборудование.

- В планах закупить четыре маммографа и шесть аппаратов УЗИ для районных больниц, ангиограф в областную больницу, компьютерный томограф в инфекционную больницу. В 29 фельдшерско-акушерских пунктов также завезут новое лечебное оборудование. Областную сеть из 38 аптек и аптечных пунктов при сельских ФАПах оснастят всем необходимым для хранения и учета лекарств, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Отметим также, что власти региона озадачились поставкой 26 автомобилей для развития службы неотложной помощи в поликлиниках и врачебных амбулаториях. Врачам предоставят 32 квартиры в качестве служебного жилья.

Уделят внимание и образовательным учреждениям - обеспечат горячим питанием 19 тысяч школьников, в 42 образовательных учреждениях модернизируют технологическое оборудование, попутно отремонтируют 36 пищеблоков. Впервые за 30 лет в биробиджанском Центре детского творчества пройдет реконструкция. Часть денег потратят на ремонт культурных и спортивных объектов, на благоустройство городских территорий и ремонт дорожного хозяйства области.

ИСТОЧНИК KP.RU