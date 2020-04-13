2020-04-13T05:07:56+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 13 апреля 2020 года: лечение проходят 20 человек

Из пациентов двое тяжелобольных
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 13 апреля 2020 года: лечение проходят 20 человекСитуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 13 апреля 2020 года: лечение проходят 20 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 13 апреля 2020 года - лечение получают 20 человек, из них двое тяжелобольных в возрасте старше 65 лет, один на искусственной вентиляции легких.

- У 42 человек подозревают новую коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением находятся 2,3 тысячи человек, прибывшие из зарубежных поездок. Из них более 100 в обсерваторе. В изоляторах края девять человек из числа близких контактов с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет, - прокомментировали в региональном минздраве.

Отметим также, что в стационарах края проходят лечение около 160 пациентов с внебольничными пневмониями, из них 49 детей. В Хабаровском инфекционном госпитале находятся 62 пациента с внебольничными пневмониями.

Жителей Хабаровского края убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и меры профилактики коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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